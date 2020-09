Immer mehr Handys in Haftanstalten

Auch - offiziell natürlich verbotene - Handys sind in den Justizanstalten längst keine Mangelware mehr. Laut „profil“ wurden im Vorjahr in den heimischen Gefängnissen 1079 Geräte beschlagnahmt - um 720 mehr als im Jahr zuvor. Der IS-Anhänger Lorenz K. - im April 2018 in Wien von einem Schwurgericht wegen Beteiligung an versuchtem Mord in zwei Fällen, begangen jeweils in Form einer terroristischen Straftat, zu neun Jahren Haft verurteilt - verfügte schon im Herbst 2019 in der JA Stein über ein Smartphone.