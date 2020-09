Was die Abenteurerin, die Stagnation verabscheut und den Herbst in seinem Wandel besonders liebt, sonst inspiriert? Tobien grinst: „Mein Erasmus-Studium in Bordeaux. Die tollen Jazz Bars, die Verrückten dort, die Zirkusleute und der gute Rotwein haben mich geprägt.“ Live klingt das stark bis zerbrechlich. Die Singer-Songwriterin machte den Mädchennamen ihrer Urgroßmutter zum Künstlernamen und teilte sich zuletzt mit Mynth und Mitgliedern von My Ugly Clementine die Bühne. In Wien ist sie am 3. Oktober im Fluc zu hören und am 16. Oktober im Rockhouse Salzburg.