Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 2. September gegen 14.30 Uhr mit einem Pkw in Leonding auf der B 139 in Fahrtrichtung Linz auf der rechten Fahrspur. Zur selben Zeit überquerte eine 14-Jährige aus Linz zu Fuß den dortigen Schutzweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Mädchen trotz Rotlicht der Verkehrslichtsignalanlage, vom Larnhauserweg kommend in Richtung Straßenbahnhaltestelle, die Straße.