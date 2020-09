Späte Gerechtigkeit für die Hinterbliebenen in einem „Cold Case“ in Schweden: Der Polizei in Linköping ist es gelungen, einen Doppelmord vor 16 Jahren mit Hilfe einer Datenbank für Ahnenforschung aufzuklären. Tausende Verhöre und DNA-Tests waren nach den brutalen Morden an einem Schulbuben und einer Frau im Jahr 2004 durchgeführt worden - ohne jeglichen Erfolg. Gegen den nun geständigen Täter wurde Anklage erhoben, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.