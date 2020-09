Zustand weiter ernst, Langzeitfolgen nicht ausgeschlossen

Nawalny, der am 20. August auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen war und zunächst im sibirischen Omsk untersucht wurde, wird auf Drängen seiner Familie in Berlin behandelt. Am Mittwochabend hieß es aus der Charité, sein Gesundheitszustand sei weiter ernst. Die Symptome gingen zwar zurück, er werde aber nach wie vor auf der Intensivstation maschinell beatmet. Mit einem längeren Krankheitsverlauf sei zu rechnen, Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien nicht auszuschließen.