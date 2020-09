Es soll für den Wiener Sport-Club einfach nicht sein. Der positive Corona-Fall bringt die Schwarz-Weißen zur Verzweiflung. Nach dem Liga- und Cup-Auftakt fällt für den Ostligisten nun auch das heutige Spiel bei den Admira Juniors ins Wasser. „Eine bittere Pille für den gesamten Klub“, brummt Coach Robert Weinstabl.

Der bei den letzten Trainings nur 14 Spieler auf dem Platz stehen hatte. „Sie haben eine Sondergenehmigung für die Einheiten bekommen. Für das Match muss aber extra ein negatives Test-Ergebnis vorgelegt werden. Doch jede Bezirks-Behörde reagiert da in Wien komplett anders!“

Weshalb der Rest bis Freitag weiterhin in Quarantäne bleiben muss. „Ich wusste nicht einmal, welche Kicker hätten spielen können. Weil ich mich nicht mit Sicherheit festlegen konnte, dass die Test-Ergebnisse rechtzeitig vorliegen werden.“ So hofft man, dass es am Freitag gegen Bruck losgeht.



Auch Neustadt gegen Neusiedl abgesagt

Aber nicht nur dem Wiener Sport-Club schlägt Corona ein Schnippchen. Auch beim 1. Wiener Neustädter SC. Das Heimspiel gegen Neusiedl/See musste ebenfalls abgesagt werden. Wie auch schon das Cup-Spiel der Niederösterreicher am Samstag in Deutschkreutz. Wenigstens findet das Spiel zwischen Draßburg und Leobendorf statt. Zu sehen ist dieses Match natürlich bei uns auf krone.at oder auf der Facebook-Seite der 3. Liga