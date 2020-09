Der Marmolada-Gletscher in den Dolomiten in der Grenzregion von Südtirol, Trentino und Venetien hat nur noch 15 Lebensjahre vor sich. Laut Glaziologen der Universität Padua hat der Gletscher in den vergangenen 70 Jahren 80 Prozent seines Volumens verloren und reduzierte sich von 95 Millionen Kubikmetern im Jahr 1954 auf 14 Millionen Kubikmeter 2020. Laut Prognosen könnte der Gletscher 2035 verschwunden sein.