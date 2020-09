Was einmal als Ausnahmeregelung begann, ist heute Standard: Österreichweit gibt es 95.400 befristete Mietverträge in Altbauten. 58.274 entfallen alleine auf Wien. Das Druckmittel Befristung kommt die Österreicher teuer. Landesweit zahlt ein Mieter im Schnitt 1690 Euro im Jahr an unrechtmäßigen Aufschlägen zu viel. Im Hotspot Wien berechnen Vermieter sogar 1973 Euro mehr als gesetzlich erlaubt.