Prickelnde Atmosphäre

Doch was diese Truppe im Rahmen von La Strada aus dem wenigen Material zaubert, ist eine Offenbarung. Da wird ein musikalischer Pionier zum Leben erweckt und mit ihm gleich sein ganzes Umfeld. In den Geschichten der beiden Theatermacher ebenso wie in der mitreißenden Musik. Es gibt eine Parade, es gibt Theater auf der Straße, es gibt berührende Momente in der Laube - und immer umweht einen der Sound einer Stadt, die zwar den Spitznamen The Big Easy trägt, in der die Leichtigkeit für viele Musiker aber einen hohen Preis hatte. Zu erleben ist „Storyville - The Big Easy in Graz“ noch heute um 11 und 19 Uhr, Treffpunkt Mariahilferstraße.