Was war passiert? Gerade für uns Musiker, die wir von uns und unseren Mitstreitern täglich Spitzenleistungen in den Proben und Konzerten erwarten, ist das Beispiel Bayern München in Zusammenarbeit mit seinem Trainer ein hochinteressantes Phänomen. Hört man auf die Zwischentöne in den Spieler-Interviews, dürfte Flick an den entscheidenden Stellschrauben gedreht haben. Direkte und ehrliche Kommunikation mit den Spielern. Klare taktische Aufgabenverteilung auf den einzelnen Positionen, Rückkehr zur Bayern-Spielphilosophie, die schon unter Louis van Gaal, Jupp Heynckes und Pep Guardiola praktiziert wurde. Hohes Pressing, Ballbesitz und Spielkontrolle. Dazu die Einbindung der Ersatzspieler, die aufgrund fehlender Einsatzzeiten natürlich Frust aufgebaut hatten. Trotzdem war da plötzlich ein eingeschworenes Team zu sehen. Ersatzspieler, die bedingungslos die Stammelf unterstützten. Bereits aussortierte Spieler, die wieder Vertrauen und Mut geschöpft haben und dies mit Leistung untermauerten. Dazu junge Spieler, die die Corona-Auszeit nutzten und körperlich in überragendem Zustand den Wiedereinstieg schafften. Da war ein fittes, taktisch bestens koordiniertes Team am Werk, das den Sieg einfach wollte. Dann das Triple. Der ultimative Coup, der in 120 Jahren Vereinsgeschichte erst einmal geschafft wurde. Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal-Sieg und der Champions-League-Gewinn. Mehr geht nicht. Manche meinten, Barcelona-Star Messi könnte die Bayern mit einer Schar von altgedienten Spielern vom Platz fegen. Am Ende stand das legendäre 8:2. A Night to remember.