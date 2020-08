Boykott nicht sinnvoll

Abseits der Strecke widmet sich Hamilton weiter intensiv dem Kampf gegen Rassismus. Einen Boykott wie in vielen US-Ligen hält er aber nicht für sinnvoll. „Zuerst einmal ist es unglaublich, was viele Sportler in den Staaten machen und dass so viele Menschen zu den Spielern halten. Aber das ist in Amerika. Wir sind in Belgien“, sagte Hamilton, der versicherte: „Ich tue, was ich kann von hier!“