Glauben an das Projekt

Kurzer Wechsel zum noch als Racing Point startenden Rennstall. Auch dort wurde Sergio Perez mit den Vettel-Spekulationen konfrontiert. „So wie ich schon in Spanien vor zwei Wochen gesagt habe, wir glauben auf beiden Seiten an uns und an das Projekt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen“, sagte der Mexikaner und bekräftigte erneut, dass die Klärung seiner Zukunft nur noch eine Frage der Zeit sei. „Ich fühle mich wohl in dem Team. Alles läuft gut. Ich sehe auch keinen Grund, etwas zu verändern. Ich erwarte auch keine Veränderungen.“