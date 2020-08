„Großer immaterieller Schaden“

Elie Rosen sagte, dass durch die Angriffe auf die Synagoge und die jüdische Gemeinde in Graz „großer immaterieller Schaden“ entstanden sei: „Das Ansehen der Stadt Graz ist in der jüdischen Welt sehr angegriffen.“ Es gab Medienberichte von Russland bis nach Israel: „Das hemmt uns und hindert uns in der Gemeindearbeit, nichtsdestotrotz werden wir uns nicht zurücklehnen. Graz und Österreich hat jüdisches Leben: Wir dürfen uns nicht in die Opferrolle drängen lassen. Es geht darum, die positive Arbeit fortzusetzen und sich für eine aktive jüdische Gemeinschaft in Österreich voll einzusetzen.“ Rosen will das Judentum von der „Morbidität der Schoah“ (hebräisches Wort für Katastrophe, steht für den Holocaust, Anm.) befreien.