Nach seiner Rückkehr hatte der SPÖ-Klubobmann zwar keinen direkten Kontakt mit anderen Mitgliedern der burgenländischen Landesregierung, er war jedoch bei der Gemeinderatssitzung in seinem Heimatort Trausdorf dabei. „Alle, die daran teilgenommen haben, werden umgehend informiert“, sagt Hergovich. Die Mitarbeiter in seinem Büro im Landhaus in Eisenstadt sind bereits in Quarantäne.