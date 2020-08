Eine Planierraupe ist am Donnerstag auf der Koralmtunnel-Baustelle in Kresbach in der steirischen Gemeinde Bad Schwanberg samt Lenker über einen Abhang gestürzt und auf der Seite zum Liegen gekommen. Der Arbeiter - entgegen der Befürchtungen wurde er nicht unter dem Schwerfahrzeug eingeklemmt - konnte sich zwar aus eigener Kraft aus der Planierraupe retten, er erlitt jedoch Verletzungen und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.