Ein historisches Urteil ist in Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Christchurch in Neuseeland verhängt worden: Der 29-jährige Attentäter Brenton Tarrant muss für den Rest seines Lebens in Haft. Richter Cameron Mander verurteilte den Rechtsextremisten aus Australien am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Ein solches Strafmaß hat es in Neuseeland bisher noch nie gegeben.