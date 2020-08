Hand in Hand geht der Tourismus ja mit der Gastronomie: Auf Einladung des Fachmagazins „Rolling Pin“ kamen am Mittwoch Bürgermeister Siegfried Nagl und Ministerin Elisabeth Köstinger in Graz zusammen, um den regen Austausch mit Wirten zu suchen. Wichtigste Botschaft: „Ab 1. September wollen wir die Aktion Sichere Gastfreundschaft auch auf die Gastronomie ausweiten“, so Köstinger. Das heißt: So wie schon in der Hotellerie können sich Kellner und Köche freiwillig einmal pro Woche gratis testen lassen.