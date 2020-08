Die Kurve geht bei Immo-Preisen in allen Salzburger Stadtteilen trotz Krise weiter nach oben. Eklatant sind die Anstiege in den Luxus-Vierteln im Süden. In Salzburg-Gneis wurde im Neubau bei Eigentum die 10.000er-Marke schon geknackt. Auch bei Mieten ist der boomende Stadtteil mit bis zu 22,5 €/m2 Spitzenreiter. Vergleichsweise günstig, aber auch mit Trend nach oben sind die Elisabeth Vorstadt oder Taxham.