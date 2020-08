Die Oberbank hat bei der Zentrale an der Donaulände in Linz eine, Dynatrace in Hagenberg ebenfalls - und nun bekommt auch Hainzl Industriesysteme im Linzer Industriegebiet eine: die Rede ist von einer Brücke, die Büros in verschiedenen Gebäuden verbindet! Das Familienunternehmen schafft Platz für rund 200 Mitarbeiter.