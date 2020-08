Islamist geständig

Der Verdächtige sei vollinhaltlich geständig, so Nehammer. Auch die Tatwaffe mit der Elie Rosen angegriffen worden war, nämlich ein „zweckentfremdetes“ Sesselbein, sowie mehrere Steine in einem Rucksack wurden bei dem Syrer sichergestellt. „Wir gehen derzeit von einem islamistischen Motiv aus, entsprechende Beweismittel wurden in der Wohnung des Mannes sichergestellt“, erläuterte der Innenminister: „Er ist ein radikal islamisierter Antisemit und homophob. Und er lehnt die österreichische Gesellschaft ab und will sie bekämpfen.“ Vor dem Anschlag auf die Synagoge hatte der mutmaßliche Täter auch noch eine katholische Kirche und ein Vereinslokal der RosaLila_Pantherinnen angegriffen.