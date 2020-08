Ein verheerender Unfall hat am Sonntagvormittag im Burgenland ein Todesopfer gefordert. Ein junger Familienvater, der mit seinem ein Jahr alten Kind auf der L212 im Wagen unterwegs war, kam ums Leben, nachdem der Lenker eines entgegenkommenden Fahrzeuges in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten war. Es kam zum Frontalzusammenstoß.