Das wird kein leichtes Unterfangen! Von 16. bis 20. September steigt in Jurmala (Let) die Europameisterschaft der Beachvolleyballer. Wo der Grazer Moritz Pristauz seine sensationelle Bronzemedaille aus dem Vorjahr verteidigen will. Das Problem an der Sache: Stamm-Partner Martin Ermacora (Ti) nimmt sich derzeit eine Auszeit vom Sport. Daher spielt der 24-Jährige aktuell mit Laurenz Leitner. „Unser Zusammenspiel funktioniert immer besser.“ Doch das nächste Hindernis ließ nicht lange auf sich warten - zusammen hätten sie zu wenig Punkte für den Bewerb. Und das Hoffen auf eine Wildcard war doch zu riskant...