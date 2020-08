Kroatien-Sonder-Screening ergab 279 Infizierte

Gesundheitsminister Rudolf Anschober gab am Samstag bekannt, dass bisher über 14.300 freiwillige Corona-Testungen von Reiserückkehrern aus Kroatien durchgeführt wurden. „Noch liegen nicht alle Ergebnisse vor. Bisher wurden 279 positive Testergebnisse festgestellt“, so Anschober in einer Aussendung. Er fügte hinzu: „In Summe ist das ein großer Erfolg. Mit so vielen Interessierten haben wir absolut nicht gerechnet.“ Allein an der Wiener Teststraße ließen sich 5000 Personen testen.