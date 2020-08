Schon vor der Coronakrise hatten es die heimischen Wirtsleute bei Gott nicht leicht: Viele bürokratische Auflagen, Registrierkassenpflicht und Co machten beziehungsweise machen ihnen das Leben schwer. Jetzt kommen noch zusätzliche Hygienemaßnahmen und ein Gästeschwund hinzu. Doch trotzdem behaupten sich von Nord bis Süd weiter rund 350 Buschenschänken als „Botschafter des Genusses“, wie man in der Landwirtschaftskammer anerkennend festhält. Dabei setzen die Betriebe - häufig in Familienhand - vor allem auf regionale Köstlichkeiten, um die Gunst ihrer Gäste zu gewinnen.