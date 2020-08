Der russische IT-Sicherheitsanbieter Kaspersky hat sich in einer neuen Umfrage die Internet-Nutzungsgewohnheiten der Österreicher in Pandemiezeiten angesehen - und festgestellt, dass das Netz für manch einen zur „Digitalen Oase“ geworden ist, in der er heute deutlich mehr Zeit verbringt als vor der Krise. Doch das birgt Gefahren, denn auch die Cyberkriminellen intensivieren derzeit ihre Betrugskampagnen.