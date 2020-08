Sprecherin: „Alexej ist nicht in Ordnung“

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch twitterte aus Omsk, nachdem der Flieger abgehoben hatte: „Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Der Kampf um Alexejs Leben und Gesundheit fängt gerade erst an, und es gibt noch viel zu tun. Zumindest ist aber jetzt der erste Schritt getan.“ Zuvor hatte Jarmysch geschrieben, dass es trotz der Ausreisegenehmigung für Freude noch zu früh sei. „Alexej ist noch immer nicht zu sich gekommen und er ist nicht in Ordnung.“