Täglich pendeln 110.000 Arbeitnehmer von Umlandgemeinden nach Linz. Die neue Stadtbahn soll als überregionale Anbindungslinie der Regionen an die Kernzone fungieren, aber auch in der Stadt Mobilität beschleunigen. Obwohl Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bürgermeister Klaus Luger schon länger Einigkeit zeigen, gibt es noch offene Fragen, etwa ob die Stadtbahn in Teilen Urfahrs unterirdisch oder doch oberirdisch verläuft.