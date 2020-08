Am Samstagvormittag überwiegt generell der Sonnenschein, nur in Vorarlberg könnten bereits sehr bald die ersten Schauerzellen aufziehen. Ab Mittag türmen sich von Westen her vermehrt mächtige Haufenwolken auf, die vor allem entlang und nördlich der Alpen in der Folge einige teils kräftige Gewitter bringen. Im Osten und Südosten bleibt es noch länger sonnig, gegen Abend breiten sich Gewitter aber immer weiter aus und können teilweise auch das Flachland erreichen.