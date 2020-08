Der Wolfsberger AC hat sich in einem Testspiel Ajax Amsterdam geschlagen geben müssen. Der Dritte der abgelaufenen Saison der Fußball-Bundesliga unterlag am Dienstag in Saalfelden durch Tore von Quincy Promes (3.) und Ryan Gravenberch (53.) 0:2 (0:1) gegen den Topklub aus der niederländischen Eredivisie. Stürmerstar Shon Weissman fehlte allerdings.