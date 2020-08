„Im Gesicht und am Hals getroffen und verletzt“

Über Lautsprecher ersuchte der Eisenbahner die jungen Fahrgäste um Ruhe und machte auf das in den Zügen geltende Rauchverbot aufmerksam. Der Raucher flüchtete daraufhin in die Toilette am Ende des Zuges, im Bahnhof St. Valentin wollte der Lokführer den Rowdy des Zuges verweisen. Kurz bevor er dessen Versteck erreichte, öffnete dieser die Tür und schlug auf den 34-Jährigen ein: „Der Zugbegleiter wurde im Gesicht und am Hals getroffen und verletzt“, so ein Polizist.