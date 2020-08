Ein weiterer Impuls für die Wirtschaft in der Stadt wurde ebenfalls im Gemeinderat beschlossen. Die Stadt investiert 250.000 Euro in eine Gutscheinaktion. Die Bons, die in Geschäften in Ebreichsdorf eingelöst werden können, werden um 20 Prozent vergünstigt abgegeben. Hörhan: „Ein 100-Euro-Gutschein kostet also nur 80 Euro.“ Die Aktion startet im Oktober.