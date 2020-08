Wilde Szenen in der Linzer Innenstadt! Ein Afghane (19) stach in der Nacht auf Dienstag im Bereich der Landstraße mit einem Messer einen Landsmann (28) nieder. Danach lief er davon, stoppte ein Auto und sprang in dieses hinein. Was der Flüchtende zunächst nicht wusste: Bei dem Wagen handelte es sich um eine Zivilstreife. Die Beamten konnten den Mann überwältigen. Der 19-Jährige wurde festgenommen, der Verletzte in Spital gebracht.