„Er hat mich massiv verletzt, ich hatte Angst um mein Leben“, ist die Chefin des Lokals am Kaiser-Josef-Platz in Wels im Gespräch mit der „Krone“ noch traumatisiert. Zugleich ist sie dankbar, am Samstag gegen 19 Uhr nicht zu lang allein mit ihrem Angreifer gewesen zu sein. Der Geschäftsreisende (65) aus der Schweiz nächtigte in einem Hotel unweit des Lokals, wo er Getränke um 17,50 Euro konsumiert hatte. Als er einfach ging, ohne seine Rechnung zu begleichen, folgte ihm die Chefin. Auf der Straße sprach sie ihn freundlich an, bat ihn, doch noch zu bezahlen.