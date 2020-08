Mit dem dritten Platz im Riesentorlauf von Lienz im letzten Dezember habe ich mich und meine eigenen Erwartungen übertroffen. Ich selbst - aber auch viele andere - hätte mir das vor der Saison und all dem, was im Vorfeld passiert ist, nicht zugetraut. An diesem Tag hat einfach sehr vieles zusammengestimmt. Das war wie ein Märchen mit extrem schönen Gefühlen, die mir wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben werden.