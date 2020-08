Warum gilt die Reisewarnung erst ab Montag? Glauben Sie nicht, dass dadurch viele nun überstürzt abreisen werden und die Staus an den Grenzen noch massiver ausfallen könnten?

Ich möchte betonen, dass kein Grund zur Panik besteht. Wichtig ist, dass diejenigen, die ab Montag zurückkommen, einen negativen Covid-19-Test brauchen. Man kann den vor Ort machen lassen, dazu informiert man sich am besten in seinem Hotel oder auf der Website der österreichischen Botschaft, wo auch eine Liste an zertifizierten Testlabors abrufbar ist (https://www.bmeia.gv.at/oeb-agram/service-fuer-buergerinnen/). Alternativ kann man den Test auch innerhalb von zwei Tagen nach der Rückkehr nach Österreich machen lassen, muss aber, bis man das Testergebnis hat, zu Hause bleiben. Das kann natürlich mühsam werden, wenn man wieder seine Arbeit antreten muss. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir einfach nach wie vor in einer Krise stecken.