Glück im Unglück hatten eine einheimische Autolenkerin (63) und ihre siebenjährige Enkelin am Freitagvormittag in Sölden. Während der Fahrt brach plötzlich ein Feuer in dem Fahrzeug aus. Eine vorbeifahrende Schweizerin konnte den Brand rasch löschen. Die 63-Jährige und ihre Enkelin blieben bei dem Vorfall unverletzt.