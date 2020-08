„Dort, wo Bedarf ist, dass man Amtshandlungen dokumentiert, werden Bodycams verwendet“, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Inoffizieller Nachsatz: „Vor allem, wenn es sich um hochgestellte Persönlichkeiten handelt.“ So eine ist Welfenprinz Ernst August (66), der seit Wochen mit den Ordnungshütern in „seinem“ Almtal in Oberösterreich im handfesten Clinch liegt.