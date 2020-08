„Simona aus Madrid verkauft ihren VW-Golf“, lautete die dreiste Annonce auf einer beliebten Internetplattform für Gebrauchtwagen. Für eine 51-Jährige aus St. Pölten ein verlockendes Angebot: „Die Täterin gab an, dass der Standplatz in Madrid so teuer wäre. Der Transport hätte angeblich auch bezahlt werden sollen, es wurde aber eine Anzahlung von 3000 Euro verlangt“, berichtet ein Ermittler. Die leichtgläubige Frau hatte aber noch Glück, nach kurzer Recherche kam ihr erwachsener Sohn hinter die Machenschaften der angeblichen Autoverkäuferin. Er stoppte eine bereits anberaumte Überweisung und zeigte den Fall an.