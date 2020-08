„Wir haben einen Gemeinschaftstraktor, und die Begrünung musste relativ rasch angebaut werden, da muss man halt auch mal bis in die Nacht hinein arbeiten. Auf einmal standen zwei Polizisten auf dem Feld“, so Hahn. Der „Tatort“ lag zwischen Schnellstraße und Bahngleisen, ganz in der Nähe einer Wohnsiedlung. Von dort dürfte auch die Anzeige eingegangen sein. Hahn versteht den Unmut der Siedler, gibt weiters aber auch einen kleinen Anstoß zum Nachdenken: „Solche nächtlichen Einsätze haben wir maximal dreimal im Jahr, und wir sind ja hier immer noch auf dem Land. Da arbeiten halt auch Bauern für unser tägliches Brot.“ Auch die Polizisten hielten von der kuriosen Anzeige nur wenig und rückten bald wieder ab.