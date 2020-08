Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag US-Außenminister Mike Pompeo in der Hofburg empfangen. Unter den Themen, die die beiden besprachen, war auch der Ausstieg der Regierung in Washington aus dem UNO-Klimaschutzabkommen. Van der Bellen brachte sein Bedauern darüber zum Ausdruck.