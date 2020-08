Autofreie City, Gürtel-Pool - und jetzt Tempo 30: Hebein sorgte bei ihren politischen Gegnern am Donnerstag für Schnappatmung. Nachdem der 7. Bezirk das Tempolimit bereits flächendeckend eingeführt hat, tragen jetzt auch die Bezirke 4, 5, 6, 8 und 9 diesen Wunsch an die Verkehrszuständige heran. In den Bezirken gibt es entsprechende Beschlüsse, die nicht nur von grünen, sondern auch von türkisen, roten und vielleicht sogar freiheitlichen Politikern mitgetragen wurden, heißt es aus ihrem Rathausbüro. Diesem Anliegen der Bezirke widmet sich Hebein mehr als nur gerne.