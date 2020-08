Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Der 21-Jährige versuchte eine Kollision zu vermeiden und verriss seinen PKW nach links, stieß jedoch mit der rechten vorderen Fahrzeugseite gegen das rechte Heck des vom 24-Jährigen gelenkten PKW. Der PKW wurde in der Folge auf die Gegenfahrbahn abgelenkt. Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr in diesem Moment mit seinem PKW ebenfalls in Richtung Pöllau bei Hartberg und kollidierte frontal mit dem PKW des 24-Jährigen.