„Das ist so, wie wenn man in der Schule abschreibt“, ärgert sich Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Formel-1-Chef Chase Carey arbeitet währenddessen im Hintergrund eifrig an der Fertigstellung des WM-Kalenders 2021. Der 22 Rennen in 22 Ländern (inklusive Österreich) beinhalten soll. Und Carey verrät: „Wir planen wieder Rennen mit Zuschauern! Wenn Corona das irgendwie zulässt“.