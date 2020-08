Mittwochnacht gegen 23.30 Uhr versuchte ein 16-jähriger Deutscher in einer Bar in St. Kanzian am Klopeiner See, mehrere Flaschen Alkohol von einer noch nicht geöffneten Theke zu stehlen. Die Barbesitzerin bemerkte den Vorfall und versuchte den Urlauber anzuhalten, konnte ihm dabei jedoch lediglich den Rucksack mit dem Diebesgut entreißen, ehe der 16-Jährige aus dem Lokal flüchtete.