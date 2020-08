Wieder ein wenig Fußball-Normalität! Am Freitag startet die Regionalliga-Mitte nach dem Corona-Abbruch im März in die neue Saison. Acht steirische Mannschaften mischen dabei wieder kräftig mit. Die Grüne Mark ist damit auch in der Spielzeit 2020/21 der Hauptakteur. Zu den Favoriten zählen Hertha Wels und Gurten. Aber vielleicht kann ja ein Steirer-Team überraschen - etwa Gleisdorf. Die „Steirerkrone“-Redakteure Georg Kallinger und Christoph Kothgasser mit einem Liga-Überblick...