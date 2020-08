Die weißrussische Polizei hat in der dritten Nacht andauernder Proteste nach Regierungsangaben mehr als 1000 Demonstranten festgenommen. Bei den Ausschreitungen seien 51 Protestierende und 14 Sicherheitskräfte verletzt worden, teilte das Innenministerium in Minsk am Mittwoch mit. Im Süden des Landes setzte die Polizei nach eigenen Angaben auch Schusswaffen gegen die Protestbewegung ein. Hintergrund der Proteste ist die Präsidentschaftswahl vom vergangenen Sonntag.