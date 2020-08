Was wäre das für ein Motorrad-Fest in Spielberg geworden! Nach dem ersten KTM-Sieg in der Königsklasse MotoGP hätte man ohne Corona wohl den Besucherrekord am Ring gesprengt, wäre alleine die orange KTM-Tribüne binnen Sekunden ausverkauft gewesen. „Das wäre ein Mega-Event geworden“, ist sich Spielberg-Rennleiter Andi Meklau sicher. „Man kann stolz auf KTM sein, wer hätte das gedacht, dass sie mit einem Sieg nach Spielberg kommen? Ich hab sie eher für die Rennen bei uns am Ring auf der Rechnung gehabt, sie haben ja hier Ende Mai getestet, das ist ein Vorteil. Die freuen sich jetzt alle sicher, dass sie nach Hause kommen.“