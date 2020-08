Der Mann ist schon mehrfach wegen Einbrüchen vorbestraft. Einmal wurde er zu acht Monaten verurteilt, zuletzt zu drei Jahren, die er in Innsbruck verbüßen sollte. Doch dann erfuhr er die Schreckensnachricht: Seine Freundin in Wien ist schwer erkrankt. Seine Geliebte war wegen des Krebsleidens auch noch den Drogen verfallen. Der Kosovare konnte bei Außenarbeiten in Innsbruck entkommen.