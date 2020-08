Bürgermeister: Projekte präsentieren, „die Hand und Fuß haben“

Ludwig reagierte bei einem Medientermin am Dienstag rund um den geplanten Religionen-Campus in Wien auf die Frage zum City-Fahrverbot verständlicherweise verschnupft. Er könne sich kaum vorstellen, dass das Projekt in den nächsten Wochen (so wie es Hebein gerne möchte) umgesetzt werde. Zunächst müssten die Juristen ordentlich prüfen, damit die Verordnungen nicht wie diverse Corona-Erlässe vom Höchstgericht gekippt werden.