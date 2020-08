Corona-Ampel und Empfehlungen des Ministeriums

Die Corona-Ampel soll Klarheit in die Regeln bringen. Das ist aber nicht so einfach - denn Kur und Reha sind Ländersache. Schon jetzt gibt es auf sechs luftigen Seiten zusammengefasst Empfehlungen des Gesundheitsministeriums. Und die sind eigentlich recht klar: Hände desinfizieren, Abstand halten, Körperkontakt vermeiden, nicht ins Gesicht fassen, in die Armbeuge niesen, Maske tragen in der Anstalt und kein Betreten mit Krankheitssymptomen.